Energia: Scoccimarro, presto carsharing elettriche tra amministrazioni

L'assessore all'inaugurazione delle nuove ricariche a Udine Udine, 5 dic - "La Regione Friuli Venezia Giulia credefortemente in iniziative come quella inaugurata oggi, nellaconvinzione che le amministrazioni pubbliche giochino una parteda coprotagoniste nella rivoluzione della mobilità sostenibile incorso e debbano dare il buon esempio: per questo motivo assiemeal governatore Fedriga e alla Giunta abbiamo volutoconcretizzare, con un investimento importante che vale 4,1milioni all'anno per un quinquennio, il progetto Noemix che vedràla sostituzione di 500 auto a combustione degli enti pubblici conaltrettante vetture elettriche e, non appena sarà possibile,l'istituzione del car sharing tra le amministrazioni".Lo ha affermato l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente,Energia e Sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro, partecipandonel parcheggio del Parco Moretti di Udine alla cerimonia diinaugurazione della rete di colonnine per la ricarica pubblicadelle auto elettriche prevista dal Comune di Udine e realizzatada Hera Comm SpA.Il progetto è stato realizzato grazie a finanziamenti comunitarie del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti attraversola Regione Friuli Venezia Giulia.Hera Comm è la società capogruppo di un raggruppamento temporaneodi imprese, costituito anche dalle mandanti Hera Luce e SIFÀ, chesi è aggiudicato la procedura indetta dal Comune di Udine perl'affidamento del servizio di gestione delle autovettureelettriche in car sharing, delle infrastrutture per la ricaricadei veicoli elettrici e di spazi pubblici per l'installazione dinuove colonnine di ricarica.Il progetto, che prende l'avvio oggi con la riconversione alservizio di ricarica pubblica delle colonnine già di proprietàdel Comune di Udine, vedrà anche, non appena la situazionesanitaria lo permetterà, l'attivazione del servizio di carsharing, ad opera di SIFÀ - Società Italiana Flotte Aziendali. Inoltre, in una terza fase, che prenderà l'avvio a partire dalsecondo anno di concessione, è prevista la realizzazione di nuovecolonnine di ricarica a disposizione del pubblico, che possanoaccompagnare la crescita della mobilità sostenibile in questomomento di forte accelerazione.Le stazioni di ricarica presentate oggi si trovano al parcheggio"Luigi Magrini" in Via Luigi Magrini 2 - 1 colonnina per 2 puntidi ricarica; al "Park Moretti" in via Luigi Moretti - 3 colonnineper 6 punti di ricarica; al "Parcheggio tribunale" in ViaFrancesco Crispi - 4 punti di ricarica a muro (cd. "wallbox"); alparcheggio "Antonio Andreuzzi" in Via Antonio Andreuzzi - 2colonnine per di 4 punti di ricarica; presso il "Teatro Giovannida Udine" in via Generale Carlo Caneva - 1 colonnina per 2 puntidi ricarica; al "Park Vascello" in via del vascello - 1 colonninaper 2 punti di ricarica; al "Park Caccia" in Via Antonio caccia -2 colonnine per 4 punti di ricarica.ARC/com/EP

© RIPRODUZIONE RISERVATA