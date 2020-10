Covid: Roberti a Governo, blindare con esercito confine Slovenia

Trieste, 24 ott - "Alla luce della decisione di Lubiana di chiudere da lunedì prossimo l'ingresso dei cittadini italiani in Slovenia, chiedo al nostro Governo di intraprendere una scelta forte: quella di sigillare tutto, impegnando massicciamente l'esercito per blindare il confine. Perché se di emergenza si tratta, non può esserlo solo per chi vive, lavora e paga le tasse in Italia o in Slovenia, mentre dalla stessa frontiera continua il passaggio illegale di clandestini".



Così l'assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, sull'annunciata decisione delle autorità statali slovene relativamente alla chiusura dal 26 ottobre del confine per il libero ingresso dei cittadini italiani.



"Cosa dovrebbe pensare - ha sottolineato l'assessore - un cittadino di Trieste o Udine sapendo che gli viene vietato di andare liberamente in Slovenia, mentre allo stesso tempo un immigrato clandestino può tranquillamente arrivare in regione da quegli stessi confini?". Infine Roberti ha osservato come le tensioni sociali esistenti, dovute alla crisi economica e all'attuazione delle restrizioni sanitarie, siano anche "figlie di scelte nazionali a volte illogiche, fatte per salvaguardare interessi ideologici". ARC/GG



© RIPRODUZIONE RISERVATA