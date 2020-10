Covid: Riccardi, due operatori positivi ospedale Palmanova

Trieste, 19 ott - Due operatori sanitari del Presidio ospedaliero di Palmanova sono risultati nella giornata di oggi positivi al Covid-19.



Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.



Come rimarcato dalla stessa Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (Asufc), sono state immediatamente attivate le procedure di sanificazione degli ambienti e di tracciamento e di attivazione della sorveglianza dei contatti, sia per i sanitari sia per gli utenti.



Infine, la direzione di Asufc, ricordando l'importanza dell'uso dei dispositivi di protezione, ha sottolineato che la situazione è sotto controllo. ARC/GG/ma



