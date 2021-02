Covid: Fedriga, dati in miglioramento confermano Fvg in zona gialla

"Importante ora è mantenere alta l'attenzione"



Trieste, 19 feb - "Il miglioramento del quadro pandemico, testimoniato dalla riduzione dell'indice Rt e delle ospedalizzazioni sia in area intensiva che negli altri reparti, ha portato alla conferma della zona gialla per il Friuli Venezia Giulia".



Lo dichiara il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.



"L'importante ora - sottolinea il governatore - è mantenere alta l'attenzione per evitare che la curva dei contagi possa subire nuove impennate". ARC/DFD/ma



