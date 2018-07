Concerto per la pace: Riccardi, emozione anche nel ricordo di Romoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 20 lug - Il vicegovernatore e assessore alla Salute Riccardo Riccardi ha partecipato ieri sera al Concerto per la Pace nel Mondo a Medea, dove si sono esibiti la fanfara della Brigata Alpina Julia e il coro Ardito Desio Della sezione Ana di Palmanova."Accanto all'emozione per questo tradizionale appuntamento in un luogo di straordinaria suggestione - ha dichiarato il vicegovernatore Riccardi - quest'anno il momento è stato ancora più toccante perché la serata è stata dedicata al compianto Ettore Romoli".Il vicegovernatore ha anche sottolineato la sua soddisfazione per la riuscita della serata che ha visto una importante partecipazione di pubblico. ARC/PPD/com