Autonomie locali: 25/01 alle 15.30 riunione del Cal in videoconferenza

Udine, 23 gen - Il Consiglio delle autonomie locali (Cal), presieduto da Antonio Di Bisceglie, si riunirà in videoconferenza lunedì 25 gennaio alle ore 15.30.



Nella prima parte della seduta interverrà l'assessore regionale alle Autonomie locali e Sicurezza, Pierpaolo Roberti, per discutere il primo punto all'ordine del giorno (rinviato dalla precedente seduta) ovvero il parere sulla delibera di Giunta regionale inerente la concertazione tra la Regione e gli Enti locali ai sensi della LR 20/2020, approvata in via preliminare.



Successivamente interverrà l'assessore regionale alle Attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, per il secondo punto all'ordine del giorno inerente eventuali osservazioni al disegno di legge n. 123 'Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)' nel testo licenziato dalla II Commissione del Consiglio regionale. ARC/SSA7ep



