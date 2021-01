Attività produttive: Bini, Regione Fvg accanto ad aziende del wedding

Udine, 14 gen - "La Regione è vicina agli operatori del settoredel wedding, un comparto dell'arte dei mestieri che presentaelementi di eccellenza,e a fronte di una situazione difficilecome quella in atto rivolgerà al Governo pressanti richieste peril suo inserimento tra i settori che maggiormente necessitano diristoro".Lo ha sottolineato l'assessore regionale alle Attivitàproduttive, Sergio Emidio Bini, nella conferenza stampa,convocata dalla Camera di commercio di Pordenone e Udine assiemeai rappresentanti delle categorie interessate, per presentare lostato di crisi nel quale versano le aziende dei settori collegatial mondo dei matrimoni, delle cerimonie, degli eventi, costretteal blocco totale dell'attività dagli effetti dei provvedimentianti pandemia."Con il Disegno di legge di prossima approvazione - ha aggiuntoBini - inseriamo un'altra manovra di circa 22 milioni di euro perulteriori ristori, portando a quasi 80 milioni le risorse messein campo dall'Amministrazione regionale per venire incontro alletante aziende maggiormente colpite dagli effetti della pandemia.Uno sforzo molto consistente, che pone la nostra Regione aivertici a livello nazionale in proporzione agli aiuti stanziatirispetto al numero di abitanti, ma che certamente non può bastarea soddisfare completamente le esigenze delle filiere più colpite.È per questo che anche il settore del wedding dev'essere aiutatoin modo più concreto dallo Stato, che dispone certamente dimaggiori mezzi finanziari rispetto alle Regioni".Bini ha evidenziato che i dati del comparto non rappresentanosemplicemente l'effetto di dinamiche negative di mercato dovuteai problemi contingenti, ma purtroppo fotografano una condizioneche è destinata a protrarsi ancora per diversi mesi."Ciò a danno di realtà - ha rilevato l'assessore - cherappresentano una porzione di pregio del Made in Italy, cioè diquel comparto che per decenni ha dato lustro al nostro Paese eche assieme a quello del terziario, del commercio e del turismosta subendo in modo drammatico i riflessi della crisi" Non a caso, nella riforma dell'economia regionale,SviluppoImpresa, che approderà in Aula a inizio febbraio, unaparte consistente è dedicata anche ad artigianato, commercio eturismo, proprio per favorire la ripartenza di questi settori."Deve colpire la nostra attenzione - ha precisato Bini - il fattoche nel settore wedding e cerimonie molti sono i differimenti,anche oltre un anno, di matrimoni ed eventi: un dato cheevidenzia chiaramente il riverbero negativo sulla intera filieradi un settore altamente specializzato e qualificato, con effettipesanti sull'economia regionale"."E' per questo - ha lamentato l'assessore - che all'interventodella Regione, che ci sarà anche per il settore del wedding, devenecessariamente unirsi in modo più consistente anche quello delloStato, a favore di imprenditori che debbono poter continuare aprodurre ricchezza e a rafforzare l'immagine del nostro Paese nelmondo".ARC/CM/ep

