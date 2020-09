Ambiente: Regione, 188mila euro per manutenzione fiume Noncello

Intervento in corso, fine lavori prevista entro 2020 Trieste, 17 set - L'intervento di manutenzione per l'officiosità idraulica del fiume Noncello è attualmente in corso (fine lavori prevista entro l'anno) grazie a uno stanziamento regionale complessivo di 188mila euro.



Questo il concetto espresso oggi dall'assessore alla Difesa dell'ambiente in sede di Commissione IV del Consiglio regionale rispondendo a un'interrogazione sullo stato del fiume Noncello.



Come ha ricordato l'esponente dell'Esecutivo regionale, lo scorso anno la Giunta ha approvato il programma annuale e triennale delle opere in materia di difesa del suolo che stanzia risorse a favore dei Comuni. Tra questi quello di Pordenone, per un importo di 48mila euro finalizzato a un intervento di manutenzione ordinaria del reticolo idrografico del comune.



E' poi intercorsa nel novembre 2019 la segnalazione della Prefettura di Pordenone relativamente alla probabile presenza di materiale bellico risalente al secondo dopoguerra sulla riva destra del Noncello, nel tratto immediatamente antistante l'inizio del quartiere fieristico.



Dopo un sopralluogo effettuato congiuntamente ai tecnici dell'Amministrazione comunale, è emersa la presenza di una fitta vegetazione che, oltre a impedire l'accesso, limitava il volume di espansione del corso d'acqua in caso di piene.



In seguito, come ha spiegato il rappresentante della Giunta regionale, il Commissario straordinario al rischio idrogeologico, accertata la disponibilità di somme derivanti da ribassi di gara per un precedente finanziamento conferito sempre al Comune e sempre per manutenzione ordinaria del Noncello, ha disposto con decreto del gennaio 2020 l'assegnazione di un ulteriore importo di 140mila euro a favore del Comune di Pordenone per la realizzazione dei lavori. ARC/GG/al



