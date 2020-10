+++ AGGIORNAMENTO SU CASI COVID IN FVG, NO CONTAGIATO IN ZAFFIRO +++

Trieste, 24 ott - In riferimento al lancio Arc delle 16.40 sui casi in Fvg, a seguito di ulteriore aggiornamento da parte della direzione centrale Salute, si comunica che non si è registrata la positività al Covid-19 di un ospite della casa di riposo Zaffiro di Rivignano. Altresì, un caso positivo è stato rilevato nella residenza per anziani di San Quirino. ARC/GG



© RIPRODUZIONE RISERVATA