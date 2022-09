Design, qualità e funzionalità: il restyling di Arredare Moderno

La piattaforma di Arredare Moderno cambia veste e punta ad un design più innovativo, inserendo nuovi marchi di qualità e offrendo una navigabilità funzionale per una user experience più semplice e intuitiva.

Un design innovativo come leva di un e-commerce che offre il meglio per un arredamento moderno Made in Italy. ArredareModerno.com non solo punta a un restyling grafico del sito web, ma anche ad un’offerta più ampia e sofisticata. Nel catalogo rinnovato, infatti, troviamo nuovi brand di alta gamma che confermano il posizionamento dell’azienda: Arredare Moderno offre al pubblico un arredamento esclusivo, contemporaneo e di lusso. Tra i nuovi marchi ufficiali online troviamo Désirée Divani, Moroso, Potocco e Capo D’Opera: tutti marchi che rappresentano italianità, qualità ed eleganza.

La nuova piattaforma di Arredare Moderno: l’innovazione e i clienti al centro

“Per innovare bisogna rinnovare”: è questo il motto dell’azienda italiana, punto di riferimento dell’arredamento moderno. La piattaforma online di Arredare Moderno è diventata, infatti, negli anni leader del design italiano in stile moderno non solo in Italia, ma anche e soprattutto all’estero: i prodotti, tutti Made in Italy 100%, sono una garanzia per i consumatori di tutto il mondo. Per la sua natura internazionale, infatti, il progetto è da sempre in evoluzione con l’obiettivo di rinnovarsi e innovarsi, ascoltando i nuovi bisogni e i trend del mercato.

Per essere al passo con le nuove tendenze e offrire un servizio attento al cliente, l’azienda quest’anno ha deciso di rilanciare la piattaforma, proponendo un nuovo sito web dal design accattivante, semplice e flessibile. Un restyling che oggi propone un e-shop mobile responsive, data la crescente tendenza ad acquistare online attraverso lo smartphone.

“Il cliente è centrale per la nostra azienda: per questo motivo, abbiamo deciso di metterci in gioco e di rifare il nostro sito. L’obiettivo principale che ci ha spinto a fare questa scelta è quello di permettere al cliente di avere una user experience piacevole e funzionale. Chi naviga sul nostro e-commerce non deve “semplicemente” acquistare, ma deve soprattutto scoprire e intrattenersi. Sappiamo che più della metà degli utenti online naviga da mobile e che più delle volte lo fa per passatempo: così abbiamo pensato di riproporre un sito semplice e intuitivo e di arricchire la nostra sezione blog, fornendo ai nostri clienti anche contenuti editoriali interessanti e informativi sul mondo dell’arredamento, accompagnandoli a una scelta all’acquisto più consapevole. Per noi è importante trasmettere cosa c’è dietro un prodotto e poterlo raccontare attraverso i contenuti editoriali ci permette di parlare da vicino al nostro cliente, che negli anni ci ha mostrato un reale interesse alle informazioni del mondo della casa. Infatti, essendo un sito internazionale arredaremoderno.com, abbiamo deciso di tradurre anche la sezione blog nelle cinque lingue del sito: oltre all’italiano, gli articoli vengono pubblicati in spagnolo, francese, tedesco e inglese. Il risultato è un rapporto quasi familiare con i nostri clienti, che interagiscono con tutto il nostro team, dandoci la possibilità di crescere e migliorarci ogni giorno”. Così, Luigi Annese, fondatore di Arredare Moderno, racconta le novità dell’azienda, che ha un’attenzione al cliente esemplare e che è in continua evoluzione.

I nuovi marchi prestigiosi dell’arredamento italiano dal design elegante

Il catalogo di Arredare Moderno è da sempre sinonimo di eleganza. Tra le novità dell’e-commerce, troviamo brand dell’arredamento Made in Italy raffinato e prestigioso: Désirée Divani, Moroso, Potocco e Capo D’Opera, tutte aziende del design italiano di alta gamma.

Un’offerta di arredo selezionata per uno stile moderno ed elegante: nuovi divani, poltrone, poltroncine, sedie, letti, medie e credenze sono stati aggiunti tra i prodotti del catalogo, offrendo una scelta sempre più prestigiosa e completa per il cliente.

Désirée Divani: per un’atmosfera di comfort e raffinata

Désirée Divani è un’azienda italiana produttrice di divani, poltrone e letti nati per creare un’atmosfera di comfort e raffinata: la sua filosofia sposa perfettamente quella di Arredare Moderno, che ha selezionato le ultime novità proposte dall’azienda e per inserirle nelle novità del catalogo. Tra i preferiti troviamo il letto Zenit, che si distingue per la sua struttura “sospesa” e di design e la poltrona Lacoon con una forma arrotondata, pensata per gli amanti delle linee sinuose ed eleganti. Tantissimi altri prodotti sono disponibili per chi è alla ricerca di un arredo comodo da vivere e al contempo di gran gusto.

Moroso: la bellezza del design italiano

Morso è un’azienda di arredamento moderno famosa in tutto il mondo, anche grazie alla collaborazione con i migliori designer internazionali. Nota per i suoi prodotti dal design contemporaneo ed esigente, su Arredare Moderno viene proposta con tavolini e sedie eccentriche, adatte per chi è alla ricerca di un arredo sofisticato e insolito. A grande richiesta la sedia Wood Bikini, che si adatta perfettamente ad ogni ambiente e rimane, nella sua semplicità, protagonista indiscussa del design moderno.

Potocco: indoor e outdoor elegante

Potocco è un’azienda specializzata negli arredi per la casa e il contract, adatti sia agli ambienti indoor che outdoor. Si distingue per la sua creatività e per la sua adattabilità internazionale: da piccola bottega, è oggi uno dei brand del settore più famosi e richiesti in tutto il mondo.

Potocco è tra le novità più apprezzate del catalogo di Arredare Moderno, insieme per un percorso di innovazione e restyling sempre più apprezzati del mondo dell’arredamento italiano. Sedie, poltrone, poltroncine dal design elegante e creativo fanno parte di una gamma prodotti contemporanea e moderna.

Capo D’Opera: madie e credenze di prestigio

Capo d’Opera è un’azienda di mobili italiani pensati per essere pezzi unici d’arte. Ogni arredo prodotto dall’azienda nasce per rappresentare un pezzo di design esclusivo e per dare un tocco di raffinatezza assoluta ad ogni ambiente. Arredare Moderno ha selezionato le più belle ed eleganti madie e credenze, per un arredo moderno dai materiali pregiati e di design.