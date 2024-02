Elezione dei sindaci nei comuni sopra i 15mila abitanti, in Fvg la soglia passa dal 50 al 40%. Una mossa giusta oppure no?

Abbassamento della soglia prevista per l'elezione del sindaco al primo turno nei comuni sopra i 15mila abitanti, che passerà dall'attuale 50% dei voti al 40%, evitando il ballottaggio, e adeguamento al terzo mandato per i sindaci nei piccoli comuni. Sono le principali novità introdotte dal ddl approvato oggi all'unanimità in via preliminare dalla giunta del Friuli Venezia Giulia.

