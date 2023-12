Zuckerberg e il bunker sotterraneo da 250 milioni: 30 stanze e bagni, piscina e «casa sull'albero». Ecco cosa c'è al suo interno

In passato, molti miliardari hanno investito parte delle loro fortune per costruire dei rifugi antiatomici, specialmente durante gli anni della Guerra Fredda. Mark Zuckerberg, però, questa volta ha voluto fare le cose in grande: l'amministratore delegato di Meta, come riporta Wired, sta investendo 250 milioni di dollari per un’area di 566 ettari a Kauai (Hawaii), dove sta costruendo una tenuta che include due ville, un bunker sotterraneo, e altre strutture lussuose, al fine di prepararsi a eventuali scenari apocalittici.

Il bunker

«È come "Fight Club": non ne possiamo parlare», ha dichiarato a Wired David, una persona che ha lavorato al progetto. Un altro dipendente, John, ha raccontato che un operaio è stato licenziato in tronco, per aver condiviso su Snapchat una foto dei lavori in corso. Tramite varie indiscrezioni, però, i media locali sono riusciti a ricostruire parzialmente la struttura sotterranea voluta da Zuckerberg.