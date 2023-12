X Factor, da Gianni Morandi a Myss Keta, passando per Francesco Gabbani e gli Ofenbach: tutti gli ospiti della finale

L'attesa sta per finire. In diretta dal Forum di Assago, questa sera Francesca Michielin annuncerà il vincitore della 17esima edizione di X Factor, il talent show musicale in onda su Sky.

Un'edizione che passerà sicuramente alla storia per tutte le polemiche e gli stravolgimenti, a partire da un ripescaggio inaspettato durante i Live fino ad arrivare all'allontanamento di uno dei giudici nel corso della competizione. Arrivati all'ultima puntata, scopriamo ora chi sono i concorrenti in gara, gli ospiti presenti stasera e le quotazioni dei bookmakers.