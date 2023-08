Il consiglio regionale del Veneto ha chiuso ieri i battenti per la pausa estiva con l'approvazione dell'assestamento di bilancio, una manovra da 31 milioni di euro sulla cui destinazione maggioranza e opposizione hanno avuto un acceso scontro. «Solo inutili interventi a pioggia, una manovra inadeguata rispetto alle priorità del Veneto», ha tuonato Vanessa Camani (Pd) che con la collega Elena Ostanel (VcV) ha puntato l'accento sui soldi - 7 milioni - erogati alle scuole paritarie private, non solo materne ma anche medie, lasciando a secco i 3.646 studenti universitari che hanno diritto alla borsa di studio ma che non hanno ancora visto un centesimo (servirebbero 13 milioni). Ma la bordata più pesante è stata sul "salvadanaio di Zaia" e cioè il rimpinguamento con altri 300mila euro, per un totale di oltre un milione per l'anno in corso, del capitolo di spesa "Sviluppo del marketing territoriale" previsto dalla Finanziaria del 2006 e completamente gestito dal presidente della Regione: «Decide Zaia come finanziare le cose che interessano a lui, ha dato 68mila euro alla Fondazione Nordest per sapere perché i giovani vanno via dal Veneto. Glielo diciamo noi, e gratuitamente: se ne vanno ad esempio perché la Regione non garantisce le borse di studio di cui hanno diritto».