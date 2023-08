Le isole della Grecia sono tra le location più richieste per le vacanze estive. Tra giugno e settembre sono invase da turisti provenienti da diversi Paesi europei e non solo. Ma quali sono le controindicazioni per chi viaggia? Secondo un'inchiesta di Politico, la criticità maggiore c'è il sistema sanitario. Cosa succede se ti ammali in Grecia? È la domanda che spaventa i vacanzieri.