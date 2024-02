Cisterna di Latina, finanziere spara e uccide madre e sorella della ex. La ragazza si chiude in bagno e poi scappa: salva

Duplice femminicidio a Cisterna di Latina. In una villetta sono state trovate due donne morte, la prima vittima di 49 anni si chiamava Nicoletta Zomparelli, con lei senza vita la figlia di 19, Renè Amato. Un finanziere di 27 anni, Christian Sodano, originario di Formia e in servizio ad Ostia, è stato fermato a Latina. L'allarme è scattato intorno alle 17, in una casa alle porte del quartiere San Valentino, scherzo del destino proprio il giorno prima di quello degli Innamorati, sono stati avvertiti dei colpi di pistola, quando la polizia e il 118 sono arrivati sul posto hanno trovato le due donne morte e una ragazza di 22 anni sotto choc.