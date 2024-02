Padova. Turismo in crescita, nel 2023 oltre 1,2 milioni di visitatori: aumentano le prenotazioni delle case vacanze

PADOVA - Tantissimi turisti. Un trend in continuo aumento che fa registrare una novità significativa: non ci sono più i periodi di "morta", ma ininterrottamente da gennaio a dicembre Padova risulta essere una delle città d'arte preferite da chi va in vacanza, con ristoratori e albergatori alle prese con un'escalation di prenotazioni. Ieri, infatti, l'assessore Andrea Colasio ha delineato il quadro del 2023, quando con 1.218.815 pernottamenti si è superato il record del 2019 (erano stati 1.093.993), con un incremento dell'11,4%. I ricavi della tassa di soggiorno, quindi sono stati di 2.555.478 euro, con un'impennata rispetto al 2019 (2.396.911) del 6,6%.