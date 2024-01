Il Tribunale di Venezia è in affanno: arretrato sempre più alto

VENEZIA - Il Tribunale di Venezia è quello che fatica di più a ridurre l'arretrato, in contrasto dagli obiettivi imposti dal Pnrr: in Veneto, risulta all'ultimo posto in classifica e, sia nel settore penale che in quello civile, negli ultimi anni ha aumentato le pendenze, a fronte di una consistente riduzione di fascicoli fatta registrare da quasi tutti gli altri uffici giudiziari della regione, Corte d'appello in testa. Quest'ultima ha aumentato la produttività ben oltre i carichi esigibili fissati recentemente dal Csm.

La situazione a tinte fosche viene tratteggiata dalle statistiche pubblicate sul sito istituzionale del ministero della Giustizia, che fotografano i numeri al 30 settembre dello scorso anno, mostrando le variazioni verificatesi a partire dal 2019. Ebbene, nel settore penale il Tribunale di Venezia ha aumentato l'arretrato del 18,7 per cento se si considera il periodo compreso tra il 31 dicembre del 2020 e il 30 settembre del 2023 (da 10823 fascicoli pendenti a 12.850). La percentuale era ben peggiore - un aumento delle pendenze del 58,1 per cento raffrontando i dati del 31 dicembre del 2019 con quelli del 31 dicembre 2022 (da 8.711 a 13.769 fascicoli pendenti).