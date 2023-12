Tredicesime più ricche: tra i regali di Natale c’è l’intelligenza artificiale

Buone notizie per chi deve comprare un lettino per un nuovo nato o un cellulare per il figlio adolescente. O per chi, semplicemente, deve ripianare un “debituccio” in banca per un acquisto fatto nei precedenti mesi, o mettersi in pari con le bollette. Tredicesime più ricche sotto l’albero di Natale: secondo l’Ufficio studi di Confcommercio il totale supererà quest’anno la soglia dei 50 miliardi di euro. E la spesa per i regali del 24 dicembre raggiungerà quota 8 miliardi di euro, contro i circa 7 miliardi del 2022. Le tredicesime, evidenzia l’Ufficio studi di Confcommercio, si tramuteranno in media in 1.882 euro di consumi a famiglia (l’asticella si fermava a 1.598 euro nel 2022).

