Tfa sostegno VIII ciclo 2023: date, prove e posti: riserva del 35% per docenti con almeno 36 mesi di servizio. Il decreto

Il Ministero dell’Università e della Ricerca, a seguito della firma del decreto da parte della Ministra Anna Maria Bernini, ha autorizzato l’avvio dei nuovi percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per i docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado. I posti per il nuovo ciclo didattico sono oltre 29.000.