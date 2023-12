Tempesta Gerrit, gli effetti in arrivo: pioggia e neve per le fine dell'anno. Dove e quando, le previsioni meteo

Migliaia di persone si sono svegliate questa mattina senza elettricità in Inghilterra. La tempesta Gerrit ha colpito soprattutto la zona intorno a Manchester. Circa 100 case sono state evacuate. Il Met Office, il centro meteorologico inglese, l'ha definito come un "raro temporale" che contiene correnti ascensionali che ruotano attorno ad un asse verticale. Ciò è dovuto in gran parte al fatto che la velocità del vento ha raggiunto i 90 miglia orarie in alcuni luoghi. Gli effetti arriveranno anche in Italia? La coda di questa perturbazione giungerà nel nostro Paese, ma le conseguenze saranno minori. Vediamo insieme le previsioni.

