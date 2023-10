Tempesta Celine, in arrivo gli effetti: rischio piogge alluvionali e venti di burrasca. Ecco dove e quando

Rischio inondazioni, temporali e forti raffiche di vento. In Francia è allerta per la tempesta Celine. Le conseguenze arriveranno anche in Italia, come confermato da Meteo France. La nuova settimana sarà caratterizzata da un periodo turbolento. Intanto, nelle prossime ore avremo qualche rovescio residuo su Friuli Venezia Giulia, Umbria meridionale, Lazio e Campania con quantitativi cumulati comunque deboli. Ma dove e quando colpirà la perturbazione? Andiamolo a scoprire.

