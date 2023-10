Tasse a rate da novembre, le imposte si pagheranno ad anno concluso (e non in anticipo): ecco come funziona

Tasse a rate da novembre 2023, le imposte si pagheranno ad anno concluso (e non in anticipo). Per le partite iva potrebbe cambiare tutto a partire dal mese prossimo. È infatti questo uno dei dossier fiscali allo studio del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti e del suo vice Maurizio Leo, che dovrebbe diventare disposizione nella prossima legge di bilancio. Si stanno limando gli ultimi dettagli, ma la l'iniziativa potrebbe rivelarsi uno strumento prezioso per i contribuenti.