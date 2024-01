Un milione di statali in pensione entro il 2033: 750 mila assunti in 5 anni, il posto fisso attrae 7 italiani su 10

Uno studio di Barometro Pa, società del gruppo Digital 360, ha notato come entro il 2033 ci sarannò un milione di dipendenti pubblici che andranno in pensione. Ha inoltre evidenziato che in Italia ci saranno 750 mila assunzioni in 5 anni ma soprattutto che il posto fisso continuerà ad mantenere un suo "appeal" visto che 7 su 10 sono interessati a mantenere un posto sicuro.

Pensioni, un superbonus per chi smette di lavorare a 71 anni: l'idea per "salvare" il sistema previdenziale italiano