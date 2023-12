Shannen Doherty: «Mi cacciarono da Streghe per colpa di Alyssa Milano». Ecco cosa è successo veramente

Magia, incantesimi e profezie. Dal 1999 al 2006, in Italia andava in onda su Rai 2 la serie televisiva statunitense di genere fantasy "Streghe", ideata da Constance Burge. Otto stagioni da 22 episodi ciascuna che hanno incollato milioni di spettatori al televisore per anni, per scoprire quale tragico destino aspettasse alle sorelle Halliwell: Prue (Shannen Doherty), Piper (Holly Marie Combs), Phoebe (Alyssa Milano), e Paige (Rose McGowan) che viene introdotta a partire dalla quarta stagione.

In un'intervista al podcast Let's Be Clear di Shannen Doherty, l'attrice Holly Marie Combs svela cosa ha portato all'uscita di Doherty dalla serie: un ultimatum al produttore da parte di Alyssa Milano, che avrebbe preteso l'allontamento dal set della collega.