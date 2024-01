Sanremo 2024, il ritorno di Rosa Chemical , Tananai e Arisa (ma non solo): l'ultimo annuncio di Amadeus al Tg1 sugli ospiti del palco di piazza Torino

«Un super cast in piazza Colombo in collegamento con il teatro Ariston»: dopo aver annunciato gli artisti che si esibiranno sulla nave ancorata al largo di Sanremo durante il Festival 2024 (6-10 febbraio), Amadeus sceglie ancora una volta il Tg1 delle 13.30 per svelare i nomi degli ospiti del palco Suzuki allestito da qualche anno nella piazza al centro della città, a pochi metri dall'Ariston.