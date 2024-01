San Valentino, innamorati in lista d'attesa per una cena romantica sui Colli Euganei

COLLI EUGANEI (PADOVA) - Festa degli innamorati. Ma non solo. Oltre ai fioristi e gioiellieri, anche i ristoratori si attendono grandi cose in vista di San Valentino. Anche se mancano due settimane abbondanti, sono già numerose le prenotazioni di coppie di giovanissimi e di meno giovani nei locali più conosciuti dei Colli e delle Terme. Poco importa, fra l'altro che, per uno scherzo del calendario, la festa degli innamorati cada proprio il mercoledi delle Ceneri. Con una Pasqua bassa, il 14 febbraio resta anzi una sorta di simbolica ripartenza della nuova stagione dei ristoratori dopo la pausa di Natale, quella nei quali i locali decidono normalmente di chiudere per due o tre settimane per far "rifiatare" cuochi e camerieri.