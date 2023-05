Rossella Barattolo, chi è la compagna-manager di Claudio Baglioni? Come è nato l'amore, la mancata maternità e le canzoni a lei dedicate (che non ti aspetti)

Claudio Baglioni ospite a Domenica In per raccontarsi e presentare il suo film-evento. Canta e segue l'amore in tutte le sue forme Claudio Baglioni. Non ha mai detto no a quel sentimento che è motore della sua vita. Lo porta sul palco e lo insegue da sempre, e la sua vita ne è una dimostrazione. Nel 1987 quando era ancora sposato con Paola Massari, Claudio Baglioni (si dice) viene colpito e travolto da Rossella Barattolo. Claudio e Paola avevano coronato il loro amore nel 1992 (dopo il matrimonio del 1973) con la nascita di loro figlio: Giovanni, ma due anni dopo il cantautore si innamorò perdutamente di Rossella.