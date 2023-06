Roberto Vecchioni, il figlio Arrigo morto a 36 anni: «E' stato il crollo del mondo, ma lo sento dentro di me. Mia moglie? Ha riempito la mia vita»

Roberto Vecchioni parla per la prima volta della scomparsa di suo figlio Arrigo, morto a 36 anni, lo scorso aprile. In un’intervista a Walter Veltroni sul Corriere della Sera, in occasione dei suoi 80 anni compiuti proprio oggi 25 giugno, il cantautore confessa che la morte di Arrigo è stata «una cesura tra una vita e un’altra, lo è stato ancora di più per mia moglie».