PADOVA - C’è chi si limita a spiegare che «non ci sarebbe il tempo necessario per riorganizzare tutto» e chi sostiene che «la riforma è in ogni caso totalmente sbagliata». Il risultato è lo stesso: una pioggia di bocciature per il progetto che prevede il passaggio da cinque a quattro anni di studio per gli istituti tecnici e professionali. Nelle ultime settimane gli insegnanti delle scuole padovane hanno dovuto esprimersi sulla possibilità di avviare da settembre la nuova sperimentazione che accorcerebbe i tempi della didattica ma la stragrande maggioranza si è già dichiarata contraria. L’ultima forte presa di posizione arriva dai professori del Marconi di Padova: una sessantina di docenti ha firmato un documento che sarà portato oggi nel collegio docenti.