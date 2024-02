La Regina Camilla voleva comprare Villa dell'Ombrellino, in vendita la residenza in Toscana dove passò l'infanzia: era della sua bisnonna (amante del re Edoardo VII)

È la casa dei sogni della regina Camilla: un vasto palazzo su una collina soleggiata in Toscana con viste mozzafiato sulla città di Firenze. Camilla ha trascorso qui le vacanze della sua infanzia insieme al fratello Mark e alla sorella Annabel, giocando a nascondino nelle enormi stanze affrescate e correndo libera negli ampi giardini costellati di statue antiche. La Villa dell'Ombrellino, dove visse anche lo scienziato Galileo Galilei nel XVI secolo, si trova nella località di Bellosguardo, fu costruita nel 1372 e oggi - a quanto scrive il Daily Mail - sarebbe in vendita. Fu acquistata cento anni fa dal re Edoardo VII che la lasciò in eredità alla sua amante Alice Keppel, bisnonna di Camilla, e durante la vita di Alice il luogo divenne una calamita per i reali europei di passaggio.