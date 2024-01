Re Carlo resta in ospedale, il sovrano prolunga il suo ricovero, ansia per la sua salute: salterà gli impegni per un mese

Re Carlo ha prolungato la sua degenza in ospedale dopo l'operazione alla prostata, suscitando preoccupazioni per la sua salute. Lo rivela The Sun. Il sovrano, 75 anni, è stato operato venerdì alla London Clinic e sarebbe dovuto essere dimesso dopo due notti ma è rimasto sotto cura dei medici per la terza notte. Il soggiorno extra è del tutto precauzionale ma, secondo quanto riferito, ha comunque causato qualche disagio.