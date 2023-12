Re Carlo, il Natale con 50 invitati a Sandringham: gli strani regali ai dipendenti e quel cibo vietato sul menù

Il Natale è alle porte e Carlo e Camilla si preparano per accogliere la famiglia reale nella loro tenuta di Sandringham, nel Norfolk. Onorando una tradizione cara a Elisabetta, il re trascorrerà le festività fuori città insieme alle persone a lui più care. Sebbene una lista ufficiale degli invitati non sia ancora stata diffusa, non è difficile immaginare chi sarà il grande escluso (anche) quest'anno e chi invece si riunirà nella grande sala da ballo per lo scambio dei doni, che avviene come sempre il 24 pomeriggio. Anche se quest'anno sarà una festa grande con oltre 50 invitati.