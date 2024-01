PADOVA - «Non festeggio oggi perché lavoro, ma certamente lo farò in grande domani con la mia famiglia e gli amici. Sono davvero contenta di vivere in Italia, dove sono nata e dove ho sempre abitato». A parlare così era ieri, primo gennaio, Li Jing-Emma Liu nel giorno in cui ha tagliato l’agognato traguardo dei diciotto anni. La ragazza padovana, figlia di genitori cinesi, il 1° gennaio 2006 era stata la prima nata non solo della provincia di Padova ma dell’intero Veneto. La piccola era venuta alla luce appena due minuti dopo la mezzanotte nel reparto di Ostetricia dell’ospedale Immacolata Concezione di Piove di Sacco, dove la mamma Angela era stata ricoverata dopo esservi stata accompagnata dal marito Davide Liu, entrambi di nazionalità cinese e all’epoca residenti a Codevigo nella frazione di Cambroso.