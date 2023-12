Ponti (e festività) 2024, ecco come avere 24 giorni di vacanza prendendo solo 5 giorni di ferie: il calendario

Siamo quasi alla fine dell'anno ed è tempo di bilanci, ma non solo. Perchè per i ben organizzati è tempo di pensare anche ai ponti del 2024. E il prossimo anno si presenta con caratteristiche di grande generosità. Saranno tante le possibilità infatti per i dipendenti di staccare dalla routine grazie ai numerosi ponti che il calendario 2024 offre. E c'è di piu': prendendo solo 5 giorni di ferie si potranno fare ben 24 giorni di riposo. Come? Vediamo nel dettaglio le festività e i ponti dell'anno che verrà.