Polonia e Ucraina, cosa succede davvero? Varsavia «A Kiev solo armi vecchie». Dal dietrofront all'embargo sul grano, dall'alleanza allo scontro

Alleati di ferro contro la Russia ma divisi sulle importazioni di grano in Europa e adesso anche sulle armi. Lo scontro fra Polonia e Ucraina preoccupa l'Unione europea. Da mesi le relazioni tra i due Paesi si erano notevolmente complicate a causa dell'embargo imposto da Varsavia sull'import del grano di Kiev ma, ancora prima, la Polonia aveva fatto sapere di voler interrompere la fornitura di aiuti militari a Zelensky, salvo poi fare retromarcia e annunciare che invece avrebbe continuato ad inviare armi in base ai contratti esistenti. Ieri ci ha pensato il presidente Andrzej Duda a gettare acqua sul fuoco delle polemiche, innescate dalla posizione oltranzista del premier Mateusz Morawiecki. D'altronde il conto alla rovescia per le elezioni polacche è partito e i voti degli agricoltori sono cruciali: così Varsavia ha annunciato “corridoi di transito” attraverso i quali l'Ucraina potrà esportare il suo grano verso i Paesi che ne hanno bisogno ma manterrà in vigore il divieto di esportazione sul proprio mercato. Poi, oggi, l'ulteriore cambio di passo sull'invio delle armi: «A Kiev solo quelle vecchie, le attrezzature moderne servono a noi», hanno fatto sapere da Varsavia.