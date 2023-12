Polmonite nei bimbi, boom casi negli Usa e ricoveri in Francia. Oms: «Infezioni dovute a diversi patogeni». È contagiosa?

Polmonite nei bambini, dopo la Cina è boom casi negli Stati Uniti. La contea di Warren, nell'Ohio, sta infatti registrando un aumento significativo dei casi di polmonite pediatrica, superando la soglia dei contagi che definisce il concetto di "epidemia". Il distretto sanitario della contea di Warren ha rilasciato giovedì una dichiarazione in cui vengono registrati 145 casi di polmonite tra di età compresa tra 3 e 14 anni. Nonstante le autorità sanitari non abbiano individuato un collegamento diretto con il picco dei contagi in Cina, la situazione in alcuni Stati preoccupa gli esperti. Cosa sappiamo di queste infezioni? Quali sono le cause? Si tratta di una malattia contagiosa?