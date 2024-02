PADOVA - In un certo senso possono essere considerati anche loro un effetto del Covid. Perché se è vero che la situazione è rientrata rispetto alla proliferazione legata a concessioni fin troppo facili in periodo di emergenza sanitaria, è anche vero che così tanti plateatici a Padova non si erano mai visti. Figli - indiretti - di uno stile di vita che è cambiato per sempre quattro anni fa.