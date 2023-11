Pensioni, il nuovo simulatore: a che età lasceremo il lavoro? E quanto avremo dall'assegno? Le risposte

A che età andremo in pensione? E quanto avremo dall'assegno mensile? Domande lecite dal momento che ogni anno cambiano le modalità per uscire dal lavoro. In aiuto ora c'è il nuovo simulatore "Pensami - PENsione A Misura" rilasciato dall'Inps ,che permette agli utenti di simulare il proprio futuro pensionistico senza la necessità di effettuare alcuna registrazione, inserendo solo pochi dati, sia anagrafici che contributivi.