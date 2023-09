Pensioni, bonus posticipo uscita Quota 103: domanda e sconto contributivo in busta paga per chi continua a lavorare. Come cambia l'assegno

Pensioni con Quota 103. Come previsto in manovra anche per il 2023 - ma probabilmente anche per tutto il 2024, secondo le ultime indicazioni - si può uscire con la cosiddetta "pensione anticipata flessibile". Vale a dire Quota 103. Vale a dire avendo maturato almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi (entro il 31.12. 2023).

La legge di Bilancio prevede anche un incentivo alla permanenza al lavoro per chi ha requisiti per uscire dal lavoro con Quota 103. Un'agevolazione che consiste nel versamento in busta paga, invece che all'Inps, dei contributi previdenziali a carico del lavoratore, corrispondenti ai periodi di permanenza al lavoro oltre i 62 anni.

Con circolare numero 82 del 22-09-2023 (vedi sotto) l'Inps ha reso noto la tempistica per la decorrenza dello dello sconto e le istruzioni per accedere all'incentivo stesso.