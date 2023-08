Pensione a 63 anni con 30 o 36 anni di contributi, come fare e quanto si prende

In pensione a 63 anni con 30, 32 o 36 anni di contributi. Ci sono casi specifici in cui è possibile l'uscita anticipata dal lavoro senza rientrare per forza nel conto, tra anni anagrafici e di contributi, di Quota 103. Grazie all'Ape sociale ed altri strumenti, infatti, ci sono lavoratori, per lo più gravosi, che possono andare in pensione. Vediamo in quali casi è possibile e come fare.