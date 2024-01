Pensionato torna a lavorare per aiutare il cugino e guadagna 280 euro in un mese, ora dovrà pagarne 19mila all'Inps

Pensionato torna a lavorare per aiutare il cugino e guadagna 280 euro in un mese, ora dovrà però pagarne 19mila all'Inps. È la storia di Angelo Menapace, ex panettiere di Tuenno (Trento) che si trova nel mezzo di una situazione a suo dire paradossale: l'Istituto gli ha chiesto 19mila euro per aver svolto un lavoro dopo essere andato in pensione. Per il 67enne, che ora fa ricorso, è una vicenda «kafkiana, senza precedenti non solo in Italia ma forse nel mondo», come racconta al Corriere del Trentito.