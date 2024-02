Le Partite Iva in Friuli Venezia Giulia sono aumentate del 3,3 per cento (6.488 in termini assoluti) nel 2023, una percentuale che è tornata in linea con gli anni pre-pandemici, dopo il "boom" che si è avuto nel 2020 e 2021, soprattutto per la crescita delle realtà di vendita online dei prodotti. È, comunque, un dato in terreno positivo, che si distingue rispetto alla media italiana, che ha registrato una flessione dell'1,9 per cento. Anche all'interno della regione, tuttavia, vi sono dati negativi, tanto che la crescita è completamente trainata dalle province di Udine (+4,8%) e Pordenone (+6%), mentre ci sono state più chiusure che aperture a Gorizia e Trieste.