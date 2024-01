Paolo Bonolis: «Voglio prendermi una pausa dalla tv, sono stanco. Avrei già voluto lasciare 2 anni fa»

E' uno dei conduttori più amati della tv, autore di programmi di successo come "Ciao Darwin" e "Avanti un altro!". Ma in un'intervista a La Stampa, Paolo Bonolis spiega che sta pensando di prendersi una pausa, cosa che voleva fare già qualche anno fa, anche per capire come poter continuare a essere attuale e andare incontro a un nuovo pubblico.