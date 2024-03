Manuela Blanchard, ex Bim Bum Bam: «Paolo Bonolis? Sparito, sentirlo mi farebbe piacere. La gente mi ferma per strada e piange»

Tutti i bambini guardavano Bim Bum Bam. Dai primi anni Ottanta fino al Duemila il pomeriggio per loro era su Italia Uno. Il programma contenitore di cartoni animati divenne presto e resta un cult per diverse generazioni. Le edizioni più seguite erano condotte - insieme all'immancabile pupazzo Uan - da Paolo Bonolis e Manuela Blanchard, che prese il posto di Licia Colò. Con il fiocco d’ordinanza nei capelli e il sorriso sbarazzino, è entrata nel cuore di tanti bambini. La “Manuela di Bim Bum Bam” ha oggi 64 anni.

«È stato un periodo davvero strepitoso per le trasmissioni per i bambini. Diciamo che c’eravamo solo noi e pochi altri. Non può immaginare quanta gente mi ferma per strada, mi abbraccia e piange. Capito bene? Piange», racconta in un'intervista a Repubblica.

«Abbiamo segnato l’infanzia di molti e quindi si crea un’emozione difficile da spiegare. Trovare ancora i miei ex bambini con gli occhi luccicanti che mi dicono: ‘Sei stata la mia compagnia’ non è una cosa da poco. E oggi oltre ai selfie in tanti mi chiedono un autografo»