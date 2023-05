PADOVA - Un Fondo immobiliare italiano è interessato all'acquisto dei Palazzo Debite, lo splendido edificio che si affaccia su piazza delle Erbe chiuso da anni dopo un restauro . Scopo, farne residenze di lusso.

È accaduto infatti che Invimit Sgr, società partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha venduto palazzo Debite in piazza delle Erbe al Gruppo Assicurativo Poste Vita. Non solo il nostro ma tutti gli immobili provenienti da fondi partecipati da Inps, Inail e Regione Lazio con palazzi di pregio a Roma e Milano e in alcune delle principali città italiane come Padova, Bologna, Genova, e Mantova. Un portafoglio da 249 milioni di euro. Realizzato da Camillo Boito nel 1874 il palazzo ha una superficie di 15.912 metri quadrati ed ha un passato da prigione per i debitori (il primo edificio poi ricostruito era detto infatti "prigioni delle Debite"). Il palazzo è stato fino agli anni 90 sede dell'Ufficio tributi. Nel 2003 è stato occupato per qualche giorno di centri sociali. Invimit che lo ha ereditato dall'Inps, all'epoca chiedeva 7 milioni.