Sanremo 2024, pagelle look seconda serata: John Travolta iconico (10), Angelina Mango "pensati zingara" (5), Leo Gassmann tutto il resto è noia (8)

Seconda serata di Sanremo 2024: Giorgia co-conduttrice in Dior, Amadeus in blu e qualche trovata pop. Tipo i La Sad, che si presentano con Ama in versione "punk" sulla giacca, Dargen D'Amico sfoggia un abito bicolore con messaggio nascosto. Molte certezze: una su tutte, Annalisa pensa di indossare il reggicalze per tutta la durata del festival, Mahmood è la nuova icona di stile e Angelina Mango una zingara 2.0.



Gli vogliamo bene anche per le sue giacche che fanno male agli occhi. Chissà se il conduttore dell'anno prossimo sarà all'altezza (anche del look).