L'orsa F36 era entrata nel "Rapporto grandi carnivori" del Trentino per due volte fra il 2018 e il 2019, quand'era finita in una trappola a tubo per essere radiocollarata. Ma poi il dispositivo aveva smesso di funzionare, sicché della femmina nata nel 2016 non si era più saputo nulla fino a ieri, quando la Provincia autonoma ha reso noto di averla identificata come l'esemplare che domenica scorso ha inseguito due escursionisti nei boschi di Roncone. Per questo il presidente Maurizio Fugatti ha annunciato un'ordinanza finalizzata alla cattura per il monitoraggio, non escludendo però la sua eventuale uccisione, il che ha riacceso ancora una volta lo scontro con gli animalisti.