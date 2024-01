"Nazionale" friulana vietata ai tesserati italiani, ma la Figc autorizza i giocatori sloveni

UDINE - «Ho chiesto il nulla osta alla Figc Roma e la risposta dovrebbe arrivare la prossima settimana». E se fosse negativa? «Troveremo la forma corretta affinché possano partecipare anche giocatori tesserati Figc». Il presidente della Federazione giuoco calcio Fvg, Ermes Canciani, pone così la tessera decisiva per far sbollire una questione che sta riscaldando gli animi in Friuli Venezia Giulia, perché una squadra friulana di calcio sta rischiando di partecipare all'Europeade 2024, il torneo calcistico europeo riservato alle comunità etnico-linguistiche, solo con calciatori amatoriali e non tesserati Figc-Fvg.