La portaerei Ford torna a casa, ma è solo un "cambio di guardia": dalla Bataan alla Carter Hall, le navi Usa nel Mediterraneo (e nel Mar Rosso)

La Marina americana sta riportando negli Stati Uniti la portaerei USS Gerald R. Ford, la più grande nave da guerra del mondo, inviata nel Mar Mediterraneo orientale dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre contro Israele, in un rivalutazione delle esigenze di forza globale. Ma non si tratta di una resa, anzi. Si può parlare di un cambio di guardia. La Ford tornerà al suo porto di Norfolk, in Virginia, dopo il suo primo dispiegamento in combattimento, una crociera di otto mesi iniziata il 2 maggio, si legge nella nota.

Nave da guerra iraniana entra nel Mar Rosso, il cacciatorpediniere Alborz pronto all'attacco